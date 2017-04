Seit Monaten scheint es keine wirklich bedeutsamen Fortschritte beim Thema #PädoGate zu geben. Gelegentlich gab es in den vergangenen Wochen und Monaten Meldungen aus verschiedenen Ländern, deren Schlagzeilen nach “große Pädophilenringe“ ausgehoben worden seien, doch erwiesen sich die Meisten davon als deutlich übertrieben – betraf der Großteil doch eher reguläre Razzien im Prostituierten-Milieu, bei denen dann auch Minderjährige “gerettet“ wurden. Offensichtlich ist das Thema allerdings zumindest in den Vereinigten Staaten hochoffiziell heißer als von dem unbedarften Beobachter angenommen.

Am 31. März 2017 verlautbarte das Weiße Haus, dass der Monat April 2017 von US-Präsident Donald Trump zum »Monat der Verhütung von Kindesmissbrauch« erklärt wurde. Die Erklärung liest sich wie folgt:

Nationaler Monat zur Verhütung von Kindesmissbrauch Kindheit ist kostbar. In einem liebevollen Haushalt mit einer fürsorglichen Familie aufzuwachsen, umgeben von einer sicheren Gemeinschaft, gibt unseren Kindern die beste Gelegenheit ihr volles Potenzial umzusetzen. Leider wird die Fähigkeit der Kinder zu gedeihen allzu oft durch schlechte Behandlung durch Eltern, Vormunde, Verwandte oder Bezugspersonen bedroht. Missbrauch oder Vernachlässigung kann Kindern ihren Sinn für Würde und Werte rauben, welche für ihr Streben nach Glück und Erfolg im Klassenraum, bei der Arbeit und in Beziehungen unverzichtbar sind. Kinder sind für Erwachsene eine rechtmäßige, moralische Verpflichtung. Diese müssen sie vor Schaden beschützen und ihre Möglichkeiten sicherstellen, ihr volles Potenzial zu erreichen und ihre Träume umzusetzen. Die Kinder verdienen nichts Geringeres. Die Träume unserer Kinder sind die Zukunft dieses Landes. Wir begehen den Nationalen Monat zur Verhütung von Kindesmissbrauch und erneuern damit unsere Verpflichtung, Kindesmissbrauch aufzuhalten, bevor er beginnt. Dies bedeutet die Verhütung zerstörerischen Verhaltens, welche die sichere und geschützte Umgebung schädigt, in welcher unsere Kinder zu leben, lernen und gedeihen verdienen. Wir alle müssen uns der Anzeichen der schlechten Behandlung von Kindern bewusst sein und angemessene Schritte zum Schutz unserer Kinder ergreifen, indem Bedenken gemeldet werden und Familien die Hilfe zugeführt wird, welcher sie bedürfen mögen. Die Familie ist die wichtigste Institution der Gesellschaft und ihr Einfluss auf das menschliche Potenzial ist unerreicht von irgendeinem anderen Einfluss, welcher die Regierung, die Bildung, oder selbst die Gemeinschaft ausüben kann. Wir müssen starke Familien fördern. Indem Eltern respektiert und unterstützt werden, werden wir die Risiken vermindern und die für das Glück und den Erfolg unserer Kinder entscheidende Sicherheit und ihren Schutz vergrößern. Das beste Programm zur Verhütung von Kindesmissbrauch ist eine starke Familie, mit gut gerüsteten und erwachsenen Eltern, welche sich auf ihre Kinder konzentrieren. Folglich preisen wir die vielen Mitglieder der Gemeinschaft, welche Eltern dabei helfen ihren moralischen Verpflichtungen nachzukommen, indem ihnen in schweren Zeiten eine notwendige Schulter bereitgestellt wird, auf welche sie sich stützen können. Weiter ehren wir Pflege- und Adoptiv-Eltern, Mitarbeiter des Kinderschutzes, Vertrauensführer, Gemeinschaftsmentoren, Lehrer und die Strafverfolgungsbehörden, deren unermüdliche Arbeit jeden einzelnen Tag Kinder beschützen, welche tragisch missbraucht oder vernachlässigt wurden. Ihr oftmals undankbarer Dienst in diesen schwierigen und schmerzhaften Situationen hilft dabei, die Sicherheit und Würde dieser verletzten Kinder wiederherzustellen und verbessert in vielen Fällen den weiteren Verlauf ihrer kostbaren Leben dramatisch. Als Nation bekennen wir uns dazu, unsere Verpflichtung zum Schutz der Verletzbaren unter uns zu ehren, nicht nur in diesem Monat, sondern an jedem Tag des Jahres. Daher erkläre jetzt ich, Donald J. Trump, kraft der mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten gegebenen Autorität, den April 2017 zum Monat der Verhütung von Kindesmissbrauch. Ich fordere alle Amerikaner zur Wachsamkeit bezüglich der Sicherheit und des Wohlergehens von Kindern und zur Unterstützung der Bemühungen auf, welche ihre körperliche, emotionale und entwicklungstechnische Gesundheit unterstützen. Zu Urkund dessen habe ich hierzu Hand angelegt, an diesem einunddreißigsten Tag des März, im Jahr unseres Herren zweitausendsiebzehn, und seit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika des Jahres zweihunderteinundvierzig. Donald J. Trump

Auch wenn der April bereits seit dem Jahr 1983 jedes Jahr der Monat der Verhütung von Kindesmissbrauch ist, so hat diese Erklärung des US-Präsidenten besonders in diesem Jahr gewiss ein “Gschmäckle“. Dass die LeiDmedien darüber nicht berichten ist sicher keine Überraschung, denn dort kann man sich ja auf “die gleiche Prozedur wie jedes Jahr“ berufen.

War es unter den vergangenen Administrationen eher ein Lippenbekenntnis, so sollte man jedoch die von Trump erwartete Verfolgung von Kinderschändern keineswegs unterbewerten. Die Bevölkerung ist durch die, insbesondere von alternativen Medien berichteten, Kinderschändereien bewusst wie nie, wie die zahlreich besuchte Protestveranstaltung am 25. März 2017 in Washington D.C. veranschaulichte:

Nicht nur die USA, die Welt wartet allerdings nach wie vor auf bahnbrechende Ergebnisse, vor denen sich auch die führenden Medien nicht mehr verstecken können. Möglicherweise wird der April 2017 als der erste jährliche Monat zur Verhütung von Kindesmissbrauch in die Geschichte eingehen, welcher diese Bezeichnung auch wirklich verdient hat.

Alles läuft nach Plan…

Der Nachtwächter

***

Übersetzungen aus dem Englischen vom Nachtwächter

Alle Rechte der auf N8Waechter.info verwendeten Inhalte liegen grundsätzlich bei den Verfassern der Originale.

